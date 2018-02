c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Foto: dpa/Boris Roessler

Berlin. In der nordsyrischen Enklave Afrin fallen fortlaufend türkische Bomben, die vom UN-Sicherheitsrat vermittelte 30-tägige Feuerpause für ganz Syrien wird von Ankara demonstrativ ignoriert. Die Bundesregierung betonte zwar am Mittwoch, dass die Waffenruhe auch von der Türkei einzuhalten sei, doch in der Praxis gehen die Behörden hierzulande unerbittlich gegen jegliche Solidaritätsbekundungen mit den Verteidigern von Afrin vor.

Demonstrationsverbote, die Infragestellung von bisher legalen Vereinen und Schikanen durch ausgeweitete Symbolverbote sind nur einige der letzten Maßnahmen, die vor allem bei den kurdischstämmigen Menschen in Deutschland Wut und Unverständnis hervorrufen. »Wir wollen endlich wissen, auf welcher Seite die Bundesregierung steht«, sagt beispielsweise der 60-jährige Turhan Gülveren, als er vor dem Berliner Kanzleramt gegen den Krieg demonstriert. »Die Bundesregierung fährt eine ganz harte Linie, die einen großen Teil der kurdischen Migrantinnen und Migranten bevormundet, kriminalisiert und sie ins Abseits des politischen Lebens drängt«, fügt Yavuz Fersoglu, Vorstandsmitglied des Demokratischen Gesellschaftszentrums der KurdInnen in Deutschland, hinzu.

Der Verfassungsschutz geht von etwa 14 000 PKK-Sympathisanten in Deutschland aus, doch nach Schätzungen leben hierzulande bis zu 1,2 Millionen Menschen mit kurdischen Wurzeln. Sie sind eine der größten Einwanderergruppen im Land, gleichzeitig existieren über sie kaum Zahlen, da es keinen eigenen kurdischen Staat gibt. Die Folge: Die politische wie gesellschaftliche Vielfalt der Minderheit wird nicht wahrgenommen, durch das PKK-Verbot steht sie zudem unter Terror-Generalverdacht. Worin sich viele derzeit einig sind: in der Ablehnung des türkischen Angriffskrieges auf Afrin. seb Seiten 2, 3 und 7