Potsdam. Den Ursachen der Ungleichbehandlung von Frauen und der noch immer fehlenden Gleichberechtigung geht die seit Donnerstag laufende Brandenburger Frauenwoche auf den Grund. Auf dem Programm stehen 200 Veranstaltungen von Fachtagungen über Frauenfrühstücke und Gesprächsrunden bis zu Ausstellungen und Lesungen. Die Frauenwoche findet jährlich rund um den Internationalen Frauentag am 8. März statt. Das diesjährige Motto »Selber Schuld« habe viele angeregt, Veranstaltungen zu Themen wie MeToo oder zur Entwicklung seit Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren zu organisieren, sagte Verena Letsch vom Frauenpolitischen Rat. Nach Einschätzung der Gleichstellungsbeauftragten Monika von der Lippe ist in der Frauenpolitik zwar viel erreicht worden, aber die Entwicklung dauere viel zu lange. Noch immer liege der Frauenanteil in den Gemeindevertretungen im Landesdurchschnitt bei 23 Prozent. In den 14 Landkreisen gebe es nur eine Landrätin. dpa/nd