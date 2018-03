Am 2. und 3. März wird Rêve et Folie (Traum und Umnachtung), die jüngste Inszenierung des französischen Theaterregisseurs Claude Régy, an der Volksbühne und damit erstmalig in Deutschland zu sehen sein. Nach der Uraufführung 2016 in Paris, hat der Regisseur seinen Rückzug vom Theater angekündigt. Dass sich Régy mit seiner letzten Regiearbeit ausgerechnet dem Werk des Dichters Georg Trakl widmet, zeigt seine Affinität zu den freien Radikalen und Frühmodernen. nd

2. März (20 Uhr), 3. März (18 und 21 Uhr), Volksbühne