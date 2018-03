Ludwigshafen. Zwei aus einem Zirkus entlaufene Zebras haben bei der Polizei in Ludwigshafen für einen tierischen Einsatz gesorgt. Anwohner meldeten den Beamten die freilaufenden Tiere, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Fünf Streifenwagen hätten die Verfolgung aufgenommen, ebenso wie ein Mitarbeiter des Zirkus - ein Clown. Gemeinsam sei es dann gelungen, die bei einem Weiher friedlich grasenden Tiere wieder einzufangen. In einer Kolonne hätten die Polizeiwagen schließlich die Zebras und den Clown zum Zirkus zurückbegleitet. Verletzt worden sei niemand. dpa/nd