Wegen Kiesingers Körpergröße muss Willy Brandt vor der Presse auf ein Köfferchen treten. Foto: imago/Sven Simon

Die erste Große Koalition kam vor 51 Jahren zustande, unter ganz anderen, auf den ersten Blick kaum sinnvoll zu vergleichenden Umständen. Doch so zutreffend es ist, dass Geschichte nichts lehrt, lernen kann man aus ihr durchaus.

Der historisch informierte Leser wird wissen, dass sich die SPD-Führung unter Erich Ollenhauer in Übereinstimmung mit dem Godesberger Programm von 1959 und der Erklärung Herbert Wehners im Bundestag am 30. Juni im Jahr darauf entschlossen hatte, den Weg zu einer Regierungspartei zu beschreiten. In der Öffentlichkeit fand in der Folgezeit die Begründung dafür, nämlich dass ein europäisches Sicherheitssystem zur Bewahrung des Friedens vonnöten sei, breite Unterstützung. Und eine eine Mehrheit in der Sozialdemokratie war zu diesem Zweck auch bereit, eine Koalitionsregierung mit der CDU/CSU zu wagen - allerdings nur ohne Konrad Adenauer. Der alte Mann hatte eine ganze Ära der Nachkriegszeit geprägt, in der die...