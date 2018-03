Guben. Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Guben (Spree-Neiße) sind vier Bewohner leicht verletzt worden. Am Donnerstag habe aus noch ungeklärter Ursache der Dachstuhl Feuer gefangen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums mit. Vier Bewohner wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. dpa/nd