Auch am anderen Ende der Sozialleiter argumentiert man mit Gefühl. In Essen zum Beispiel begründete der Betreiber der dortigen Armenspeisung seine Entscheidung, Bezugskarten künftig nur noch gegen Vorlage eines deutschen Passes auszugeben, damit, dass ältere Nutzerinnen und alleinerziehende Mütter sich von den vielen fremdsprachigen jungen Männern in der Warteschlange abgeschreckt gefühlt hätten.

Foto: Wo so viel Gefühl ist, muss der Verstand kapitulieren. jam Foto: iStock/Orla