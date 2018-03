Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Kurz vor der Premiere ist der Dirigent Christoph von Dohnányi von der musikalischen Leitung der Oper »Salome« an der Berliner Staatsoper zurückgetreten. Als Grund gab das Opernhaus am Freitag »künstlerische Differenzen« zwischen von Dohnányi und Regisseur Hans Neuenfels an, ohne Einzelheiten zu nennen. Die musikalische Leitung übernehme jetzt Thomas Guggeis, der bereits die Generalprobe am Donnerstag dirigiert hatte. Guggeis ist seit der Saison 2016/17 Assistent von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim und Korrepetitor der Staatsoper. Unter der Regie von Neuenfels führt die Staatsoper am Sonntag (18 Uhr) die zweite große Premiere seit der Wiedereröffnung des Hauses im Oktober auf, in den Hauptrollen Gerald Siegel, Marina Prudenskaya und Ausrine Stundyte. dpa