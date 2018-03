Kleßen. Mit einem Konzert auf Schloss Kleßen im Havelland sind am Sonnabend die 18. Havelländischen Musikfestspiele eröffnet worden. Bis Dezember stehen rund 50 Konzerte und Kulturevents an 20 Orten auf dem Programm. Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil würdigte die seit 2001 stattfindenden Festspiele als kulturelles Aushängeschild. Jahr für Jahr gebe es musikalische Höhepunkte an besonderen Orten wie Kirchen, Gutshäusern, Parks und Gärten. epd/nd