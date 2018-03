Frauen lautstark: auch am 30. Januar vor Kataloniens Parlament in Barcelona Foto: AFP/Josep Lago

Ángeles Fernández will am 8. März in der spanischen Hauptstadt Madrid streiken, Edurne Arruti in Donostia (San Sebastián), Roser Pineda in Barcelona, María, die anonym bleiben möchte, in Sevilla und Inmaculada Rodríguez Piñero in Toledo. Für alle ist das ein Novum, denn erstmals soll am Internationalen Frauentag in Spanien massiv gestreikt werden. Alle fünf Frauen - unterschiedlichen Alters, verschiedener Herkunft und sozialer Stellung - haben das Ziel, den Staat am »Frauenstreiktag« lahmzulegen. Bei Demonstrationen für Frauenrechte und Gleichstellung, gegen Machismus und Männergewalt wollen sie es in diesem Jahr nicht mehr belassen. »Wir haben vielfältige Identitäten, wir sind unterschiedlich«, heißt es im Manifest »8M«. »Gemeinsam sind wir mehr«, wird erklärt und allgemein »eine Gesellschaft ohne Unterdrückung, Ausbeutung und machistische Gewalt« gefordert. Aufgerufen wird zu »Rebellion und Kampf gegen die Allianz aus Kapitalismus un...