Minsk. Die Konfliktparteien in der Ostukraine wollen an einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe unternehmen. Die Führung in Kiew und die Separatisten hätten sich von Sonntag 23:01 Uhr MEZ an zu einer »umfassenden, dauerhaften und unbefristeten Waffenruhe« verpflichtet, teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Nacht zum Samstag mit. Die OSZE vermittelt in dem Konflikt.

Zuletzt hatten Regierungsvertreter und die Separatisten im Donbass am 20. Dezember eine ähnlich lautende Vereinbarung erzielt. Seitdem wurden aber allein auf Regierungsseite mehr als 20 Soldaten getötet. dpa/nd