Es klingt wie aus einem Mafiafilm: Bernhard Günther, Finanzvorstand des RWE-Tochterunternehmens Innogy, war am Sonntagmorgen nach dem Einkauf beim Bäcker auf dem Weg nach Hause, als ihn zwei Unbekannte in einem Park in der Nähe seines Hauses in Haan bei Düsseldorf mit einer Säure überschütteten und flüchteten. Der Manager schaffte es in sein Haus, verständigte die Rettungskräfte und wurde wenig später mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die beiden Täter, die laut Günthers Beschreibung »südländisch« aussahen und zwischen 20 und 30 Jahren alt waren, konnten unerkannt fliehen.

Noch am Sonntagabend teilte Innogy-Vorstandschef Uwe Tigges mit: »Die Nachricht von dem Anschlag hat uns alle sehr betroffen gemacht. Wir sind in unseren Gedanken bei Bernhard und seiner Familie und wünschen ihm baldige Genesung.« Am Montag teilte der Konzern mit, keine Informationen über mögliche Hintergründe der Tat zu haben.

Mutmaßungen gab es schon genug. Klimaaktivisten aus dem Hambacher Forst könnten die Tat begangen haben, spekulierte die »Bild«-Zeitung. Schnell sickerte zudem die Information durch, dass der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Nachfragen des »nd« bei der Düsseldorfer Polizei lassen die Spekulationen allerdings in einem anderen Licht erscheinen. Ein Sprecher sagte, der Staatsschutz sei eingeschaltet, weil es sich bei Günther um eine Person des öffentlichen Lebens handele. Man ermittle in alle Richtungen. Ein Anschlag auf einen Manager eines Konzerns, der wie Innogy erneuerbare Energieträger voranbringe, passenicht zum »modus operandi« der Klimabewegung. Ausschließen könne man dies trotzdem nicht. Der Staatsschutz sei bei den Ermittlungen auch nicht federführend, sondern nur eingebunden.

Aktivisten aus dem Hambacher Forst warnten unterdessen davor, dass der Anschlag dafür genutzt werden könnte, Stimmung gegen die Klimabewegung zu machen. Im Zuge dessen könnte das »Narrativ der bösen Ökoterroristen« erneuert werden - um ihre Forderungen nach einem Ausstieg aus der Braunkohle zu diskreditieren.

Die großen Energiekonzerne RWE, Innogy, E.on und EnBW haben nach eigenen Angaben ihre Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Konkrete Angaben machten Sprecher am Montag aber nicht.