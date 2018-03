Brüssel. Die EU hat ihre Sanktionen gegen den gestürzten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch um ein weiteres Jahr verlängert. Einreise- und Vermögenssperren gegen Janukowitsch und zwölf weitere Verantwortliche, denen die Veruntreuung von Staatsgeldern oder Amtsmissbrauch vorgeworfen wird, blieben bis zum 6. März 2019 in Kraft, teilte der Rat der EU-Mitgliedstaaten am Montag in Brüssel mit. AFP/nd