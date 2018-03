Potsdam. Das »Bündnis für Brandenburg« unterstützt mit 85 000 Euro weitere Initiativen zur Flüchtlingsintegration. So erhält die Begegnungsstätte »Arche« der St. Nikolaigemeinde in Jüterbog 10 440 Euro, teilte die Potsdamer Staatskanzlei mit. 11 000 Euro gehen an die Sprachmittler des Diakonischen Werks Potsdam. Für das Projekt »Anpacken« der Gesellschaft für Arbeit und Soziales in Erkner zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt fließen 14 705 Euro, und der Verein für Arbeitsmarktintegration und Berufsförderung in Potsdam bekommt 20 750 Euro. Staatskanzleichef Thomas Kralinski erklärte: »Die Projekte geben wichtige Impulse auf dem Weg in das neue Leben in Deutschland.« epd/nd