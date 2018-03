Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Wollin. Auf der Autobahn 2 ist ein Fernreisebus mit 37 Menschen an Bord in voller Fahrt in Brand geraten. Autofahrer machten den Busfahrer am Sonntagmittag zwischen Ziesar und Wollin (Potsdam-Mittelmark) darauf aufmerksam, dass Qualm aus dem Motorraum drang, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Der Fahrer habe den Bus auf dem Standstreifen gestoppt und den Brand im Motorraum mit einem Feuerlöscher bekämpft. Alle 36 Fahrgäste verließen den Bus unverletzt. Sie sind mit einem nachfolgenden leeren Reisebus zu einer Autobahnraststätte gebracht worden, wo sie auf einen Ersatzbus warteten. dpa/nd