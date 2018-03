Potsdam. Der umstrittene Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche geht allenfalls schleppend voran, aber dennoch will die Stiftung Garnisonkirche den Kreativen im benachbarten ehemaligen Rechenzentrum nur eine Verlängerung ihres Mietvertrags um ein bis zwei Jahre gönnen. Auf einen entsprechenden Bericht der »Märkischen Allgemeinen« hin kritisierte die Landtagsabgeordnete Anita Tack (LINKE) am Montag scharf: »Die Stiftung Garnisonkirche polarisiert ohne Not und nutzt die bedingungslose Übertragung des kommunalen Grundstücks aus.« nd