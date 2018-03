Dessau-Roßlau. Kraftfahrer in Sachsen-Anhalt sollen künftig schneller vor Gefahren durch kurzfristige Baustellen auf Autobahnen gewarnt werden. Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) nahm dafür am Montag das Arbeitsstellen-Warnsystem in Dessau-Roßlau in Betrieb. Es sei das erste seiner Art in Deutschland. Ziel sei es, Unfälle zu vermeiden. Und so geht es: Fahrzeuge der Landesstraßenbaubehörde signalisieren automatisch, wo sie im Einsatz sind, etwa an einer Unfallstelle oder bei temporären Mäh- und Bauarbeiten. Kraftfahrer erhalten die Informationen via Autoradio und Navigationssystem. Die Meldungen können als grafisches Symbol sowie als Schriftzug, gekoppelt mit einem Signalton, empfangen werden. Dazu wurden technische Systeme - so des Rundfunks - mit denen der Straßenbauverwaltung gekoppelt. dpa/nd