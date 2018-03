Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Für Ärger sorgt die alle fünf Jahre in Kassel stattfindende documenta nicht selten; dies gehört gewissermaßen zum Konzept der großen Schau für zeitgenössische Kunst. Doch die Ausgabe im vergangenen Jahr hat vielleicht überdurchschnittlich viel Getöse verursacht und hinterlassen. Neben einem plötzlich aufgetauchten Finanzierungsloch in erheblicher Höhe ging es dabei etwa um eine Performance, in der ein italienischer Künstler das Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer als »Auschwitz am Strand« thematisieren wollte. Dass diese dann nicht stattfand, hätte vielleicht auch der einstige documenta-Dauergast Joseph Beuys gutgeheißen, obwohl er den Kunstbegriff auf das Reden über Kunst ausgeweitet wissen wollte, nicht zuletzt auf eben die Skandale, die sie seit jeher heraufbeschwört.

Ganz im Sinne dieses Gedankens von der Kunst als »sozialer Plastik« ist hingegen der Streit, den ein weiteres migrationsbezogenes Kunstwerk in Kassel verursacht: Ein Obelisk des nigerianisch-amerikanischen Künstlers Olu Oguibe schafft es, nicht nur die örtliche AfD, sondern weite konservative Kreise gegen ein Zitat aus dem Matthäusevangelium aufzubringen: »Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt« steht in mehreren Sprachen auf dem Stein, den die Stadt dem Künstler abkaufen und dauerhaft in Kassel stehen lassen will. Der Kaufpreis - 600 000 Euro - soll auch durch Spenden aufgebracht werden.

Prompt hatte sich im vergangenen Jahr ein AfD-Politiker zu Wort gemeldet, der von »entstellter Kunst« sprach und so den schon bei der »Auschwitz«-Performance skandalösen Zusammenhang von anderer Seite herstellte. Prompt wurde das Kunstwerk beschmiert, weil doch so ein unförmiges Ding nach Meinung der Täter niemals so viel Geld wert sein könne!

In etwas mehr als einem Monat nach Beginn einer Spendenaktion sind nun laut Kassels Kulturdezernentin Susanne Volker 93 000 Euro zusammengekommen, überwiegend aus privaten Quellen. Ist das viel? Ist das wenig? Sind die Gegner der Plastik Rassisten? Was ist denn ein Rassist? Indem der Obelisk solche Fragen aufwirft, trifft er den Nerv nicht nur Kassels im Jahre 2018. Und ist, wie Völker sagt, ein »erfolgreiches Kunstwerk«. Gleichgültig, ob er am Ende in der Stadt bleibt oder nicht. dpa/nd