Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Berlin. Die Bundesregierung will Änderungen an den Bundeswehreinsätzen in Afghanistan und Irak beschließen. Über beide Mandate berät am Mittwoch das Kabinett, wie der Sprecher von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Montag sagte. Künftig sollen deutlich mehr Soldaten nach Afghanistan geschickt werden können. In Irak soll die Bundeswehr auch im Landesinneren zum Einsatz kommen. Die Obergrenze des Mandats für den Afghanistan-Einsatz liegt bei 980 Soldaten. Die Ausbilder könnten afghanische Sicherheitskräfte effektiver trainieren, wenn sie mehr Sicherheitskräfte um sich herum hätten, sagte der Ministeriumssprecher. Dem Vernehmen nach soll die Mandatsobergrenze künftig bei 1300 Kräften liegen. »Auch im 17. Jahr des Afghanistan-Einsatzes kann das Verteidigungsministerium noch immer nicht ansatzweise darstellen, welche Ziele mit diesem Militäreinsatz überhaupt noch realistisch erreicht werden sollen«, erklärte die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger zu den Plänen. AFP/nd Seite 5