Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Fünf Monate nach Herbststurm »Xavier« kann der Senat noch keine Angaben zum gesamten Ausmaß der Baumschäden machen. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Antwort der Senatsverwaltung für Umwelt auf eine schriftliche Anfrage des LINKE-Abgeordneten Kristian Ronneburg hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach kann eine Gesamtbilanz zu Schäden an öffentlichen Bäumen nach Rückfragen in den Bezirksämtern vermutlich erst Ende 2018 vorgenommen werden. Zudem ist laut Umweltverwaltung auch nicht abzusehen, wie viele Bäume aufgrund der sturmbedingten Schäden noch gefällt werden müssen. In vielen Bezirken würden sich die Aufräumarbeiten und die Beseitigung der Schäden noch bis zum Herbst beziehungsweise Winter 2018 hinziehen. Die Verkehrssicherheit in den Grünanlagen sei allerdings bis auf wenige Ausnahmen weitestgehend wiederhergestellt, hieß es. »Xavier« war am 5. Oktober 2017 über Berlin hinweggefegt und hatte zahlreiche Bäume umstürzen lassen oder stark geschädigt - nach vorläufigen Zahlen der Umweltverwaltung von Ende 2017 waren es mindestens 46 000 Waldbäume und mindestens 10 000 Straßenbäume. dpa/nd