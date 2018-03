Marseille. Wegen Nebenwirkungen bei einem Schilddrüsen-Medikament droht dem deutschen Pharmakonzern Merck in Frankreich ein Verfahren. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Untersuchungsrichter in Marseille mit dem Fall, wie sie am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Rund 7000 Patienten haben Beschwerde gegen das Mittel Levothyrox eingelegt. AFP/nd