Nuuk. Die Grönländer wählen im April ein neues Parlament und stellen dabei auch die Weichen für die Nutzung riesiger Bodenschätze. Der sozialdemokratische Regierungschef Kim Kielsen schrieb die Wahl am Montagabend in Nuuk aus. Nach Informationen des grönländischen Rundfunksenders KNR kann sie entweder am 17. oder am 24. April stattfinden.

Die riesige Polarinsel mit gut 50 000 Einwohnern gehört zum Königreich Dänemark, verwaltet sich aber in weiten Teilen selbst. Für Außen- und Verteidigungspolitik sind die Dänen noch zuständig. dpa/nd