»Den Mitgliedern des eigenen Volkes würdevolle und auskömmliche Lebensbedingungen ermöglichen.« So beschreibt das französische Sozialprojekt »Bastion Social« seinen angeblichen »Kampf für soziale Gerechtigkeit«. Hinter der in mehreren Städten aktiven Obdachlosenhilfe stecken tatsächlich rechtsextreme Aktivisten, die keinen Hehl daraus machen, ihre Hilfen wie Lebensmittel und warme Speisen nur »echten« Franzosen anzubieten.

Am vergangenen Samstag verteilten Mitstreiter auf einem Straßburger Markt Handzettel im Rahmen ihrer »Kampagne für die nationale Bevorzugung«. Am Nachmittag haben derweil erneut Hunderte Bürger gegen die im vergangenen Dezember am Rande der Innenstadt eröffnete lokale »Bastion Sociale« namens Arcadia demonstriert. Laut Polizeiangaben waren trotz der schlechten Witterung teils bis zu 250 Menschen auf den Straßen unterwegs. Zwischenfälle gab es keine. Zu der Veranstaltung »Schließt die Arcadia« hatte ein linkes Kolle...