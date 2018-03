Ülker Radziwill vor dem Neuen Kreuzberger Zentrum Foto: nd/Ulli Winkler

Jeder, der schon einmal am Kottbusser Tor in Kreuzberg gewesen ist, kennt es: Das Neue Kreuzberger Zentrum (NKZ). Der wuchtige Wohnkomplex ist das Zuhause von mehr als 1000 Menschen und so etwas wie das bauliche Wahrzeichen im Kiez. Richtig schick war der rustikale Zweckbau aus den 1970er Jahren mit seinen rund 300 Wohneinheiten allerdings noch nie anzusehen.

Die SPD-Abgeordnete Ülker Radziwill hat eine Idee, wie sich das bald ändern könnte. »Wir sollten das NKZ von oben bis unten mit Pflanzen begrünen«, sagt Radziwill. Die Sozialdemokratin, die ihren Wahlkreis in Charlottenburg hat, will die Kreuzberger Gebäudefassade durch spezielle Pflanzenkästen, die an den Balkonen angebracht werden, zu einem senkrechten Garten machen. Auch das langgezogene Dach des Gebäudes soll nach Radziwills Vorstellungen zukünftig als städtische Grünfläche zum Anbau von Kräutern und Gemüse genutzt werden. Die Idee hinter der Bepflanzungs-Initiative: Das NKZ...