Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Die japanische Schriftstellerin Nanae Aoyama ist heute und morgen zu Gast in Berlin. Am Mittwoch (7. März) stellt sie in der Buchhandlung »Fräulein Schneefeld & Herr Hund« in Prenzlauer Berg (Prenzlauer Allee 23) ihr neues Buch »Bruchstücke« (cass verlag) vor. Beginn ist 19.30 Uhr. Am Donnerstag (8. März) liest Aoyama im Japanisch-Deutschen Zentrum ( Saargemünder Str. 2, Dahlem) aus ihrem Buch (Beginn: 19 Uhr)

Nanae Aoyama, geboren 1983, erhielt bereits 2007 den renommierten Akutagawa-Preis für ihren Roman »Eigenwetter«. Im Februar 2018 erschien ihr neuer Erzählband »Bruchstücke« auf Deutsch. Wie in all ihren Werken geht es darin um Beziehungen verschiedenster Art - erzählt im Stil fast filmischer Momentaufnahmen, der Aoyama zu eigen ist. nd