Essen. Nach dem Säure-Anschlag auf den Finanzchef des Energiekonzerns Innogy, Bernhard Günther, übernimmt Vorstandsmitglied Hans Bünting bis auf weiteres die meisten Aufgaben aus dessen Bereich. »Damit ist die Handlungsfähigkeit des Unternehmens sichergestellt«, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Erhard Schipporeit am Dienstag nach einer Sitzung des Gremiums. Zwei unbekannte Täter hatten Günther am Sonntag Säure ins Gesicht geschüttet. Der Manager erlitt lebensgefährliche Verletzungen, ist inzwischen aber in stabilem Zustand. dpa/nd