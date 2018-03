Bogotá. Die kolumbianische Luftwaffe hat bei einem Angriff auf ein Lager der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) zehn Menschen getötet. Das Bombardement fand am Dienstag in Bejuquillo, im Departement Antioquia, 370 Kilometer nordwestlich von Bogotá statt, wie das Verteidigungsministerium berichtete. Der Luftangriff war die bislang härteste Kampfhandlung der Regierungstruppen nach Beendigung eines dreimonatigen Waffenstillstands mit der ELN-Guerilla am 9. Januar. dpa/nd