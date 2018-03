c/o

Damaskus. Auf ihrer Syrien-Reise haben Bundes- und Landtags-Abgeordnete der AfD ein syrisches Regierungsmitglied getroffen. Der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Christian Blex schrieb am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite, der Staatsminister für Nationale Versöhnung, Ali Haidar, habe ihnen bei der Begegnung am Dienstagabend gesagt, es seien bereits mehr als 100 000 ehemals feindliche Kämpfer wieder »friedlich in das Zivilleben integriert worden«.

Die Bundesregierung hat den Besuch scharf kritisiert. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch in Berlin: »Wer dieses Regime hofiert, der disqualifiziert sich selbst.« dpa/nd