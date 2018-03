Angie Condor Macuri in Lima, Peru Foto: Javier Sauras

Eva Göttert ist die Vorurteile gewohnt. Zum Beispiel vor ein paar Wochen in der Kaffeepause einer Konferenz über die Programmiersprache Java. »Und was machst du?«, wurde sie von zwei Männern gefragt: »Marketing?« Die 30-Jährige hat für solche Situationen schon eine Standardreaktion bereit. In ihren tiefen Schreibtischstuhl gelehnt, stellt Eva Göttert sie noch einmal nach. Der Kopf dreht zur Seite, ihr Lächeln soll die Gereiztheit wohl gar nicht verbergen: »Nein. Ich bin Entwicklerin.« Und dann passiere oft das Gleiche: Lockerer Small Talk wandelt sich in eine kleine Peinlichkeit. »Dauert wohl noch«, flüstert Eva Göttert in ihrem Büro, wo der Geräuschpegel vor allem aus Mausklicks und Tastaturtippen besteht, »bis sich das ändert.«

Ein Blick über die Bildschirme vor ihren Augen scheint das zu bestätigen. Hier, in der Zentrale des Preisvergleichsportals Idealo in Berlin-Kreuzberg, werden die zum Erfolg des Unternehmens unabdingbaren Pro...