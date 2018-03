Wollin. Auf der Autobahn A 2 wurde ein Mann bei einem Glätteunfall schwer verletzt. Ein Kleinbus war am späten Dienstagabend zwischen Ziesar und Wollin (Potsdam-Mittelmark) rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Fünf weitere Insassen blieben unverletzt. Während der Bergungsarbeiten war die A2 in Richtung Berlin gesperrt. dpa/nd