Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Senftenberg. Ein großer Teil der nach der Wende stillgelegten Braunkohle-Tagebaue in der Lausitz ist inzwischen geflutet. Ende 2017 waren rund 85 Prozent der benötigten Wassermengen in den Bergbaufolge-Seen, teilte der Bergbausanierer Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) mit. Es wird aber noch einige Jahre dauern, bis die Flutung abgeschlossen sein wird. 16 Seen in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz sind bereits geflutet. In der Region begleitet die staatliche LMBV diesen Prozess für insgesamt 30 künftige Seen. Die Lausitz ist weiterhin das zweitgrößte Braukohlerevier Deutschlands mit vier aktiven Tagebauen. dpa/nd