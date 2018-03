Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Dresden. Das Comicprojekt »Sascha & Sascha« aus Dresden hat den 20. Frauenpreis der SPD-Landtagsfraktion erhalten. Das Trio hinterfrage in seinen Comics auf humorvolle Weise Schubladendenken zu Themen wie geschlechtliche Rollenbilder, sexualisierte Gewalt oder Diskriminierung, teilte die Fraktion am Mittwoch in Dresden mit. »Der Preis gilt als Dank stellvertretend für alle Frauen, die sich in unsere Gesellschaft einbringen«, so die gleichstellungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Iris Raether-Lordieck. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Das Geld haben Mitarbeiter und Abgeordnete der Fraktion gespendet. dpa/nd