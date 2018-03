Jena. Nach Vorstellungen der Thüringer Landesregierung soll bis Ende 2019 entschieden sein, welcher der drei Bahnhöfe in Jena zum Kreuz für IC-Züge ausgebaut wird. Das sagte Thüringens Verkehrsstaatssekretär Klaus Sühl (LINKE). Bei einem Treffen in Jena am Donnerstag wurden, so Sühl, vier Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit dem Projekt IC-Kreuz aus ganz verschiedenen Perspektiven befassen. Die Universitätsstadt an der Saale hatte ihren Anschluss an das ICE-Netz verloren, nachdem Erfurt im Dezember 2017 zum ICE-Kreuz der Bahn aufstieg. dpa/nd