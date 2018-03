Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Knapp zwei Monate nach dem Tod von Dolores O’Riordan wollen die »Cranberries« die letzten Gesangsaufnahmen ihrer Sängerin auf einem neuen Album veröffentlichen. Das gab die Rockband aus Irland am Donnerstag auf ihrer Internetseite bekannt. Ihre Stimme sei bereits im vergangenen Jahr aufgenommen worden. Zugleich steht das 25-jährige Bandjubiläum an. Das Album soll »Everybody Else is doing it so why can’t we« heißen. »Wir haben darüber nachgedacht und entschieden, dass es etwas ist, das wir als Band - mit Dolores - zu Ende bringen sollten«, schrieben sie. Bisher ist aber nur klar, dass beide Alben dieses Jahr kommen sollen - wann genau, noch nicht.

O’Riordan war am 15. Januar in einem Hotel in London leblos aufgefunden worden. Wie und warum sie starb, wird noch untersucht. Ein Verbrechen schließt die Polizei aus. Die »Cranberries« hatten in den 90er Jahren mit Songs wie »Zombie« und »Linger« internationalen Ruhm erlangt. dpa/nd