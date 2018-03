Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Der Schweizer Literat Lukas Bärfuss erhält den mit 15 000 Euro dotierten »Preis der LiteraTour Nord«. Die Jury würdige damit den Autor für sein bisheriges Werk, insbesondere für seinen 2017 im Göttinger Wallstein-Verlag erschienenen Roman »Hagard«, teilten die Initiatoren am Donnerstag in Hannover mit. Bärfuss wird den Preis am 12. April in Hannover entgegennehmen.

Mit Bärfuss werde ein Autor ausgezeichnet, dessen Romane »begreiflich machen, was unsere Zeit ausmacht«, hieß es in der Begründung der Jury. Er sei ein scharfer Beobachter, der mit wenigen Sätzen Atmosphäre erzeuge. Bärfuss schreibt Romane, Essays und Theaterstücke. epd/nd