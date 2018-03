Washington. US-Präsident Donald Trump hat in Aussicht gestellt, dass seine Importzölle auf Stahl und Aluminium nicht rigoros auf alle Partnerstaaten der USA angewendet werden sollen. Die Vereinigten Staaten würden bei den Zöllen »Flexibilität« gegenüber ihren »wahren Freunden« zeigen, kündigte Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Zuvor hatten der Präsident und sein Stab im Falle von Kanada und Mexiko mögliche Konzessionen in Aussicht gestellt. Eventuell sollten die Zölle am an Donnerstagabend von Trump formell abgezeichnet werden. Allerdings versuchten mehr als 100 republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses ihn in einem Protestbrief davon abzuhalten. Chinas Außenminister kündigte in Peking Vergeltung an: »Im Falle eines Handelskrieges wird China notwendige und gerechtfertigte Maßnahmen ergreifen.« AFP/nd