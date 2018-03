Potsdam. Aus dem Land Brandenburg wird derzeit nur wenig Stahl und Aluminium in die USA exportiert. Allerdings sei bundesweit jeder vierte Arbeitsplatz vom Export abhängig, sagte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Donnerstag in der Fragestunde des Landtags zu den Folgen möglicher Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte. Im vergangenen Jahr seien weniger als zwei Prozent des in Brandenburg erzeugten Stahls und Aluminiums in die USA exportiert worden, sagte Gerber. Es gebe auch in den USA Widerstand gegen die Strafzölle. »Meine Hoffnung ist, dass es dazu nicht kommt.« Der SPD-Abgeordnete Thomas Barthel erläuterte, der Konzern ArcelorMittal beschäftige in Eisenhüttenstadt mehr als 2500 Menschen, die RIVA-Gruppe habe in Brandenbirg 730 Beschäftigte. dpa/nd