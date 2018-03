Potsdam. Wenig Aussicht auf Erfolg hat ein Vorstoß der Grünen, allen Parteien quotierte Landeslisten und Duo-Kandidaturen von Männern und Frauen in den Landtagswahlkreisen vorzuschreiben. Den Entwurf der Grünen für ein Paritégesetz überwies der Landtag am Donnerstag zwar in die Ausschüsse. Doch nur die Linksfraktion zeigte in der vorherigen Debatte Interesse, über den Vorschlag der Grünen nachzudenken. nd