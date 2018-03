Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Pyeongchang. Die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea hat seine Grenzen: Die beiden offiziell verfeindeten Länder werden im Gegensatz zu den Olympischen Spielen bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Pyeongchang an diesem Freitag nicht hinter einer gemeinsamen Flagge einlaufen. Dies gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Donnerstag bekannt, nachdem Gespräche der beiden Nationalen Komitees (NPC) im Paralympischen Dorf am Donnerstag nicht zu einer Einigung geführt hatten.

»Obwohl wir enttäuscht sind, respektieren wir natürlich die Entscheidung. Die NPC haben beschlossen, dass es besser für beide Länder ist, separat einzulaufen«, sagte der neue IPC-Präsident Andrew Parsons.

Alleine die erstmalige Teilnahme Nordkoreas an den Winter-Paralympics sei aber ein »großer Schritt für die Paralympische Bewegung und ein wichtiges Zeichen«, ergänzte Parsons: »Beide Verbände wollen auch in Zukunft eng zusammenarbeiten. Dies zeigt die besondere Fähigkeit des Sports, Länder in einen positiven Dialog zu bringen.«

Das Koreanische Paralympische Komitee (KPC) erklärte, dass der Streit um die sogenannte Einheitsfahne eine Lösung verhindert hätte. So wollte der Norden nicht akzeptieren, dass Korea darauf ohne die vorgelagerten Lancourt-Felsen dargestellt werden sollte. Die Inselgruppe im Japanischen Meer wird auch von Japan beansprucht.

Bei den Olympischen Spielen war eine Fahne mit der Inselgruppe bei einem Training des gemeinsamen Frauen-Eishockeyteams aufgetaucht. Dagegen hatte Japan protestiert, danach wurde eine Fahne ohne die Inseln verwendet. »Das IPC hat erklärt, dass es keine weitere Kontroverse über dieses Thema haben will«, hieß es in der Mitteilung des KPC: »Deshalb habe es die Meinung beider Seiten respektiert und einem getrennten Einmarsch zugestimmt.«

Eine 24-köpfige nordkoreanische Delegation war am Mittwoch in Südkorea eingetroffen. Allerdings treten nur die Skilangläufer Kim Jong Hyon und Ma Yu Chol bei den Paralympics an. Hinzu kommen vier Begleitläufer, vier Mitglieder des nordkoreanischen Paralympics-Komitees sowie 14 Betreuer.

Bei Olympia waren Nord- und Südkorea bei der Eröffnungsfeier gemeinsam, bei der Schlusszeremonie jedoch getrennt hinter ihren eigenen Flaggen eingelaufen. Beide Länder hatten auch ein gemeinsames Frauen-Eishockeyteam gestellt. Insgesamt umfasste die Delegation aus dem Norden 500 Leute, darunter eine größere Gruppe von Cheerleadern. SID/nd