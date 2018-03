Eine 14-Jährige ist in einer Wohnung getötet worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen anhand der Verletzungen von einem Gewaltverbrechen aus. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, hatte die Mutter die Jugendliche am frühen Mittwochabend noch lebend, aber mit schweren Verletzungen in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Alt-Hohenschönhausen gefunden. Die Frau rief den Angaben zufolge Polizei und Rettungskräfte, diese konnten der 14-Jährigen jedoch nicht mehr helfen - sie starb. Hintergründe und Tatgeschehen sind laut Polizei noch völlig unklar. Eine Mordkommission ermittelt. Vor Ort in der Plauener Straße waren am Donnerstagmorgen Beamte im Einsatz. Sie durchkämmten außerdem ein angrenzendes Baugrundstück. Zu der Frage, ob der Fundort der Verletzten auch ihr Zuhause war, wollte die Polizei keine Angaben machen. Nach Berichten von »Berliner Kurier« und »Berliner Zeitung« online soll das Mädchen mit mehreren Messerstichen getötet worden sein. dpa/nd