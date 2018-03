c/o

Die Berliner Band Seeed (»Dickes B«) hat nach langer Pause begonnen, an neuen Songs zu arbeiten. Die Gruppe habe sich bereits mit Freunden und anderen Musikern wie Deichkind und Sway Clarke im Studio getroffen, sagte Sänger Peter Fox (46) dem rbb am Donnerstag. Man sei nicht darauf aus, direkt ein ganzes Album zu veröffentlichen, so Fox. »Das dauert bei uns immer ewig. Aber sobald der erste Song oder zwei Songs fertig sind, hauen wir die raus«, erklärte der Musiker. Im nächsten Jahr habe die Band hoffentlich mehr als zwei Songs zusammen.

Um die Band war es in jüngster Zeit still geworden: Das vierte und bislang letzte Studio-Album der Berliner mit dem Titel »Seeed« erschien bereits im Jahr 2012. Live waren die Musiker zuletzt im Sommer 2016 auf dem Deichbrand-Festival in der Nähe von Cuxhaven zu erleben. dpa/nd