Die Staatliche Ballettschule Berlin setzt in ihrer Nachwuchsausbildung auf neue Formen in der Choreografie. Die Tänzer und Tänzerinnen des Landesjugendballetts Berlin präsentieren in der Volksbühne Arbeiten von Wayne McGregor, Marko Goecke, Mauro de Candia und Gregor Seyffert. Klassisches wird verbunden mit der Expressivität des modernen Tanzes und der Experimentierfreude des zeitgenössischen Tanzes.

Foto: Frank Heckel

Premiere am 9, März, weitere Vorstellungen am 17. April und 27. Mai in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Linienstr. 227, Mitte.