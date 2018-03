Der US-amerikanische Science-Fiction-Erzähler Philip K. Dick rüttelt an den Grundfesten der Realität. In seinen Werken geht es um Maschinenwesen und gesellschaftspolitische Fragen. Seine Bücher gehören zu der am meisten verfilmten Literatur. So basiert »Blade Runner 2049« auf einem Roman von Dick, der bereits 1968 erschienen ist. Erst nach seinem Tod 1982 wurde der Autor zu einer Pop-Ikone des 20. Jahrhunderts. Seiten 18 und 19