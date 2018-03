Athen. Im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist es nach Angaben der Polizei am Freitag zu Krawallen gekommen. Eine Gruppe von jüngeren Migranten hätten mehrere Büros des Aufnahmezentrums von Moria verwüstet. Sie protestierten damit gegen die Ablehnung ihrer Asylanträge und ihre bevorstehende Rückführung in die Türkei. Die Bereitschaftspolizei griff ein und nahm 15 mutmaßliche Randalierer fest. In ihrer Mehrheit stammten sie aus Pakistan und nordafrikanischen Staaten, hieß es aus Polizeikreisen. dpa/nd