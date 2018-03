Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Wien. Österreich will seinen EU-Vorsitz für einen umfassenden Vorstoß in Fragen der »Sicherheitspolitik« und der EU-Erweiterung nutzen. »Wir wollen ein Europa schaffen, das schützt«, sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag bei der Vorstellung seiner Pläne in Wien. Der Kampf gegen »illegale Migration« durch einen wirksamen Schutz der Außengrenzen werde eine wichtige Rolle bei Österreichs EU-Vorsitz im zweiten Halbjahr 2018 spielen, meinte Kurz. Dabei sei die entscheidende Frage, ob im Mittelmeer geborgene Flüchtlinge nicht länger nach Mitteleuropa gebracht werden sollten, sondern zurück in ihre Herkunftsländer oder in andere Regionen. Er sei überzeugt, dass dies die europäische Migrationspolitik zusammen mit einer stärkeren Hilfe vor Ort ausmachen werde, sagte Kurz. dpa/nd