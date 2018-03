Friedrichshafen. Über dem Bodensee sind wieder die Luftschiffe unterwegs: Bis Mitte November sollen in Zeppelinen Tausende Passagiere über die Region fliegen, so die Deutsche Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen (Baden-Württemberg). Das Angebot für die Flüge in 300 Meter Höhe umfasst verschiedene Routen - auch einen Abstecher nach München - und Zeiten von 30 Minuten bis zu zwei Stunden.

Foto: 2017 waren Firmenangaben zufolge mehr als 24 000 Menschen mit dem Zeppelin geflogen - das war die bislang erfolgreichste Saison der Firmengeschichte. Das Jahr war für die Zeppelin-Reederei ein Jubiläumsjahr: Ihr erster Zeppelin hob am 18. September 1997 zu einem 40-minütigen Rundflug ab. Heute sind die wenigsten Luftschiffe echte Zeppeline: Der Name ist markenrechtlich geschützt für die Zeppelin Luftschifftechnik. dpa/nd Foto: dpa/Felix Kästle