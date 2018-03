Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Düsseldorf. Immer mehr Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen müssen zum Arbeitsplatz pendeln und teils weite Wege zurücklegen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, wuchs die Pendlerzahl 2016 auf 4,65 Millionen von 9,05 Millionen Erwerbstätigen. Damit pendelt jeder zweite Beschäftigte über die Grenzen seines Wohnortes hinaus. Im Vorjahr war diese Zahl noch um rund 120 000 niedriger. Vor allem die Metropolen saugen jeden Morgen Beschäftigte an, was sich an überfüllten Regionalexpresszügen und Staus auf Autobahnen ablesen lässt. Gesundheitsfachleute sehen die Entwicklung mit Besorgnis. Die Krankenkassen beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema. So haben Pendler laut einer Studie der Techniker Krankenkasse ein höheres Risiko, psychisch zu erkranken - weil die lange Fahrzeit zum Regenerieren fehlt. dpa/nd