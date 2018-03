c/o

Wir müssen jetzt ganz stark sein. Alles, was uns bislang wichtig war, löst sich in Rauch auf. Männer in den besten Jahren und mit rosafrischer Farbe im Gesicht sind auf einmal »alte, weiße Männer«, die schlecht gelaunt die AfD wählen - und jetzt hat es auch noch den Diesel erwischt.

Eineinhalb Jahrhunderte lang beherrschten deutsche Männer (ja, die mit der rosafrischen Farbe im Gesicht!) die Welt der Motoren. Und jetzt dies: Wer ein Fahrzeug besitzt, das von einem auf Diesel-Kraftstoff angewiesenen Motor angetrieben wird, darf künftig möglicherweise, ja wohl sogar wahrscheinlich nicht mehr deutsche Innenstädte befahren.

Eine Boulevard-Postille hat deshalb in dieser Woche ein Manifest zur Ehrenrettung des Diesel-Motors verfasst, eine andere Petitesse der Weltgeschichte, eine deutsche Partei (ja, die mit den vielen Männern - und Frauen - mit rosafrischer Farbe im Gesicht!) startete die Kampagne »Ja zum Diesel«. Was wird als nächstes kommen? Müssen wir auch noch auf die SPD als Volkspartei verzichten?