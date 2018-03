Ingolstadt. Wegen des Verdachts der Untreue und der Bestechlichkeit hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Ex-Oberbürgermeister von Ingolstadt erhoben. Sie wirft dem CSU-Politiker Alfred Lehmann vor, zwischen 2010 und 2013 den Verkauf von städtischen Flächen und einem Gebäude beeinflusst und dabei wirtschaftliche Vorteile in sechsstelliger Höhe erhalten zu haben. Lehmann war von 2002 bis 2014 Oberbürgermeister von Ingolstadt. Auch gegen zwei Käufer der Flächen wurde in dem Zusammenhang Klage erhoben, wie die Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Freitag mitteilte. dpa/nd