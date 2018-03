Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Schwerin. Jugendliche Hacker aus Mecklenburg-Vorpommern treffen sich vom 1. bis 3. Juni in Schwerin. 30 programmierbegeisterte junge Leute zwischen 12 und 18 Jahren nähmen teil, so der Landesjugendring Projektträger am Freitag. Mit dem Treffen »Jugend hackt MV« werde das Land Teil der Jugend-hackt-Bewegung der gemeinnützigen Gründervereine Open Knowledge Foundation Deutschland und mediale pfade.org. Diese Art aktueller Medienbildung für Jugendliche werde erstmals im Nordosten veranstaltet. Die Jugendlichen treffen sich mit jugendlichen und erwachsenen Mentoren aus der IT-Branche in MV, sagte der Projektverantwortliche Andreas Beck. dpa/nd